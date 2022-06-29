Нью-Йорк, США, , 18:46 — REGNUM Системные нарушения прав человека и безнаказанность за эти преступления погрузили Белоруссию в атмосферу страха и произвола. Такое мнение высказала спецдокладчик ООН по Белоруссии Анаис Марин на Совете ООН по правам человека, сообщает Deutsche Welle.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Марин, в Белоруссии проводится политика произвольного применения и систематического ужесточения законодательства. В частности Уголовный кодекс ещё больше ограничил свободу мирных собраний. Поправки в УК распространили сферу применения смертной казни на планирование или попытку совершения теракта. При этом, по мнению спецдокладчика ООН, понятие «теракта» определяют расплывчато, под него могут подпадать законные действия, направленные на осуществление основных прав человека.

В докладе Марин зафиксированы факты уничтожения НГО, СМИ и культурных организаций, а также факты препятствия работе правозащитников и адвокатов.

Амаис Марин призвала международное сообщество поддержать белорусских оппозиционеров, которые вынужденно покинули страну «из-за репрессий». Также она высказалась за проведение независимого расследования, чтобы защитить жертв нарушений прав человека и наказать ответственных за это.