Париж, , 16:19 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал достигнутый накануне «консенсус» в отношении вступления Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает Le Figaro.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вступление в Атлантический альянс этих двух стран внесет значительный вклад в безопасность всех союзников», — заявил глава французского государства.

Членство Финляндии и Швеции в НАТО было заблокировано Турцией, членом НАТО с 1952 года, которая обвинила Стокгольм и Хельсинки в укрывательстве боевиков курдской организации, которую Анкара считает «террористической». Но после долгих переговоров глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал свое согласие на вступление двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции, чтобы справиться с растущими ценами на электроэнергию, некоторые муниципалитеты решили отключать уличное освещение в ночное время.

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