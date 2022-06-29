Красногорск, , 16:18 — REGNUM Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов и заместитель губернатора провинции Шаньдун Китайской Народной Республики (КНР) Цзэн Цзаньжун подписали меморандум о сотрудничестве двух регионов. Об этом 29 июня сообщается на сайте правительства Подмосковья.

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«Согласно документу, наши стороны направят свои усилия на развитие сотрудничества регионов в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и торговли», — сказал Филимонов.

Подписание документа стало предварительным этапом для заключения соглашения между главами двух регионов России и КНР.

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