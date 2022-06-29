Санкт-Петербург, 29 июня, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время поездки в Петербург оценил ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс», которую построили на АО «Адмиралтейские верфи» в интересах изучения освоения Арктики.

АО «Адмиралтейские верфи» Платформа «Северный полюс» (проект)

Как сообщили 29 июня в пресс-службе предприятия, Медведев осмотрел судно и поздравил работников с профессиональным праздником — Днем кораблестроителя. Зампредседателя также осмотрел холодильную лабораторию на базе платформы, каюты и рубку. После ознакомления с помещениями судна Медведев встретился с коллективом предприятия.

«Она (платформа — прим. ред.) завершает цикл своих испытаний и готовится к первому походу в высокие широты. Эта экспедиция для нашей страны исключительно важна — платформа будет выполнять самые ответственные задачи по социально-экономическому развитию нашей арктической зоны. Выход в море еще раз доказывает — никто нас не может ни блокировать, ни ограничивать, ни замораживать», — оценил важность судна политик.

АО «Адмиралтейские верфи» Дмитрий Медведев на ЛСП «Северный полюс»

В пресс-службе завода отметили, что 30 июня платформа отправится на контрольный этап заводских ходовых испытаний в водах Финского залива. По завершении этого мероприятия судно начнут готовить к передаче заказчику, им является Росгидромет.

Напомним, что ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов сообщил, что уникальная платформа уже в сентябре 2022 года может отправиться в свою первую экспедицию. Уникальность судна заключается в возможности переносить низкие минусовые температуры и самостоятельно преодолевать ледовые поля в Арктике.