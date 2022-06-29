Воронеж, 29 июня, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Всероссийский фестиваль народной песни, музыки и танца «На родине М. Е. Пятницкого» откроется в Воронеже 1 июля — накануне дня рождения выдающегося музыканта и исполнителя русских народных песен, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Pyatnitsky.ru Русский народный хор имени М. Е. Пятницкого

Фестиваль, который в этом году состоится уже в девятнадцатый раз, продлится два дня, 1 и 2 июля. Традиционно он проходит на родине прославленного собирателя русских народных песен Митрофана Пятницкого и является одним из самых крупных праздников народного творчества в Воронежской области. С каждым годом желающих познакомиться с фольклором России и послушать вокальные ансамбли все больше и больше: Пятницкий не просто создал крестьянский хор с уникальным репертуаром из обрядовых песен, но и смог вывести это искусство из тени, сохранив при этом национальные напевы и манеру исполнения.

Открытие фестиваля в этом году впервые состоится в Воронеже — в Зеленом театре Центрального парка в 19:00. Изначально организаторы планировали провести мероприятие на Адмиралтейской площади, но потом изменили решение. Гости фестиваля смогут увидеть выступления коллективов из Воронежской, Липецкой, Саратовской, Ростовской и Московской областей, а также из Луганской Народной Республики. Главным участником мероприятия станет Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого. Вход на мероприятие свободный, однако организаторы просят желающих пройти предварительную регистрацию — количество мест ограничено, и на всех может не хватить.

Второй день фестиваля состоится уже в селе Александровка Таловского района, на родине Пятницкого. На подъезде к селу гостей встретят хлебом-солью. Участники и гости фестиваля возложат цветы к памятнику Митрофана Ефимовича. Затем они могут посетить Дом-музей М. Е. Пятницкого, где представлены семейные фотографии, предметы быта, рукописи, письма, документы, нотные издания, и программы первых концертов крестьянского хора, фонограф, на котором музыкант записывал фольклорные песни. Не менее интересны выставочные экспозиции муниципальных районов «Сельские подворья», благодаря которым гости праздника за один день смогут познакомиться со всем многообразием народного творчества Воронежского региона.

В этом году постановкой фестиваля занимается воронежский режиссер, педагог, заслуженный деятель искусств РФ Александр Зыков. В 2016 году зрители уже могли видеть его работу на Певческом поле: тогда он предложил взять художественный фильм про Митрофана Пятницкого «Певучая Россия» для основы гала-концерта. Задумка автора в этом году остается в секрете.

Митрофан Пятницкий родился 3 июля 1864 года в селе Александровка Воронежской губернии. Из числа раненных солдат М. Е. Пятницкий создал так называемый «хор инвалидов»: в числе поющих действительно были воины-инвалиды, георгиевские кавалеры, а также и медперсонал. Первые песни он записывал на своей малой родине. В 1904 году Пятницкий выпускает первый сборник «12 русских народных песен (Воронежской губернии Бобровского уезда)». В 1910 году М. Е. Пятницкий создал хор из народных певцов Воронежской и Рязанской губерний, который впоследствии был назван его именем.