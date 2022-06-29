Апатиты, Мурманская область, , 16:14 — REGNUM Следком Мурманской области начал проверку по факту нападения бродячей собаки на ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.

Собака Ольга Кардашова © ИА REGNUM

ЧП произошло на детской площадке в поселке Титан. Десятилетняя девочка подверглась нападению на детской площадке, ее госпитализировали в травматологическое отделение Апатитско-Кировской центральной городской больницы с диагнозом «укушенная рана».

«По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию работы по отлову бродячих животных», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области застрелили вышедшего к людям медведя.