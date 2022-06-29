Валерий Ходячий, 29 июня 2022, 16:59 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили использование северокорейскими СМИ слова «правитель» в отношении южнокорейского лидера Юн Сок Ёля, а также критику в его адрес за участие в саммите НАТО.

НАТО
НАТО
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наверное, правитель Южной Кореи просчитывается на то, что под покровительством НАТО можно заслужить похвалу от американского хозяина и облегчить тревогу за обеспечение безопасности», — говорится в статье Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), опубликованной 29 июня.

В статье также отмечается, что из-за того, что южнокорейские власти «взялись за грязные руки НАТО», которое является источником бедствий, будут испытывать тяжелый кризис безопасности и мучиться от последствий тревоги за обеспечение безопасности.

Известно, что это первый случай, когда ЦТАК, представляющее официальную позицию КНДР, назвало Юн Сок Ёля «правителем Южной Кореи».

Существуют предположения, что тем самым в КНДР решили отказаться от использования оскорбительных выражений по типу «марионетка», чтобы не накалять обстановку.

«Посмешищем является то, что нынешние правящие силы Южной Кореи сами по себе добровольно предлагают роль дозорного и щита от пуль в «восточном крестовом походе» НАТО», — отмечается в статье.

Отметим, что реакция Пхеньяна соответствует позиции Китая.

Ранее Китай выступил против участия стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Южную Корею, в собрании НАТО, подчеркнув, что тем самым НАТО пытается расширить свои позиции в Азии.

Напомним, что Юн Сок Ёль стал первым президентом Южной Кореи, который принимает участие в саммите НАТО.

«Чья бы корова мычала. Лучше беспокойтесь о своей «голой и голодной» стране», — рекомендует soka***.

«В КНДР одни чудаки… Они, кажется, не знают, зачем Юн туда поехал», — предполагает doc0***.

«Не только КНДР и Китай раскритиковали Юна за эту поездку…», — отмечает tyro***.

«Юн, а где превентивный удар?» — интересуется yong***.

«Судя по тому, как на это реагируют в КНДР, значит, у них там всё «хорошо», — пишет jinh***.

«Пусть и дальше возмущаются, я считаю, что Юн правильно сделал, что поехал на саммит. Я поддерживаю его решения», — сообщает osak***.

Юн Сок Ёл (президент Республики Корея) прибывает на саммит НАТО
Юн Сок Ёл (президент Республики Корея) прибывает на саммит НАТО
Nato.int

«Вам не кажется, что Ким Чен Ын ведет себя как дурак?» — интересуется pink***.

«Похоже, те, кто пускает ракеты, боится получить ракету в ответ», — предполагает oodk***.

«Перестаньте уже беспокоиться о том, что к вам не имеет никакого отношения. Лучше сосредоточьтесь на земледелии. А то кажется, что у вас там все с голоду скоро помрут», — предлагает exal***.

«Судя по тому, что главному врагу не нравится то, что делает наше правительство, значит, Юн Сок Ёль делает всё правильно», — считает kss0***.

«Наше правительство более невежественно, нежели КНДР…» — пишет knja***.

«Луше накормите своих людей досыта», — советует park***.

«Если бы Корея и Япония вступили бы в НАТО одновременно, то вопрос об островах Токто автоматически исчез бы. Как бы ни возмущались японцы, при таком раскладе они бы не смогли взять их силой», — рассуждает basi***.

«Эта поездка была организована специально для того, чтобы КНДР и Демократическая партия «Тобуро» поругали Юна», — смеется tg73***.