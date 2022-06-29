29 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:59 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили использование северокорейскими СМИ слова «правитель» в отношении южнокорейского лидера Юн Сок Ёля, а также критику в его адрес за участие в саммите НАТО.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наверное, правитель Южной Кореи просчитывается на то, что под покровительством НАТО можно заслужить похвалу от американского хозяина и облегчить тревогу за обеспечение безопасности», — говорится в статье Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), опубликованной 29 июня.

В статье также отмечается, что из-за того, что южнокорейские власти «взялись за грязные руки НАТО», которое является источником бедствий, будут испытывать тяжелый кризис безопасности и мучиться от последствий тревоги за обеспечение безопасности.

Известно, что это первый случай, когда ЦТАК, представляющее официальную позицию КНДР, назвало Юн Сок Ёля «правителем Южной Кореи».

Существуют предположения, что тем самым в КНДР решили отказаться от использования оскорбительных выражений по типу «марионетка», чтобы не накалять обстановку.

«Посмешищем является то, что нынешние правящие силы Южной Кореи сами по себе добровольно предлагают роль дозорного и щита от пуль в «восточном крестовом походе» НАТО», — отмечается в статье.

Отметим, что реакция Пхеньяна соответствует позиции Китая.

Ранее Китай выступил против участия стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Южную Корею, в собрании НАТО, подчеркнув, что тем самым НАТО пытается расширить свои позиции в Азии.

Напомним, что Юн Сок Ёль стал первым президентом Южной Кореи, который принимает участие в саммите НАТО.

«Чья бы корова мычала. Лучше беспокойтесь о своей «голой и голодной» стране», — рекомендует soka***.

«В КНДР одни чудаки… Они, кажется, не знают, зачем Юн туда поехал», — предполагает doc0***.

«Не только КНДР и Китай раскритиковали Юна за эту поездку…», — отмечает tyro***.

«Юн, а где превентивный удар?» — интересуется yong***.

«Судя по тому, как на это реагируют в КНДР, значит, у них там всё «хорошо», — пишет jinh***.

«Пусть и дальше возмущаются, я считаю, что Юн правильно сделал, что поехал на саммит. Я поддерживаю его решения», — сообщает osak***.

Юн Сок Ёл (президент Республики Корея) прибывает на саммит НАТО Nato.int

«Вам не кажется, что Ким Чен Ын ведет себя как дурак?» — интересуется pink***.

«Похоже, те, кто пускает ракеты, боится получить ракету в ответ», — предполагает oodk***.

«Перестаньте уже беспокоиться о том, что к вам не имеет никакого отношения. Лучше сосредоточьтесь на земледелии. А то кажется, что у вас там все с голоду скоро помрут», — предлагает exal***.

«Судя по тому, что главному врагу не нравится то, что делает наше правительство, значит, Юн Сок Ёль делает всё правильно», — считает kss0***.

«Наше правительство более невежественно, нежели КНДР…» — пишет knja***.

«Луше накормите своих людей досыта», — советует park***.

«Если бы Корея и Япония вступили бы в НАТО одновременно, то вопрос об островах Токто автоматически исчез бы. Как бы ни возмущались японцы, при таком раскладе они бы не смогли взять их силой», — рассуждает basi***.

«Эта поездка была организована специально для того, чтобы КНДР и Демократическая партия «Тобуро» поругали Юна», — смеется tg73***.