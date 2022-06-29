Красногорск, , 16:13 — REGNUM С начала 2022 года в Подмосковье было газифицировано 617 населенных пунктов. Об этом 29 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

Газификация © пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова

Также за указанный период на территории региона было построено порядка 500 километров газопровода. План по газификации области в первом и втором квартале 2022 года был выполнен на 100%.

«Чтобы подключить дом к газу, жителям газифицированных поселков необходимо заключить комплексный договор с газораспределительной компанией, подать заявку на подключение. Каждый житель Подмосковья также может оформить рассрочку на приобретение оборудования и проведение работ», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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