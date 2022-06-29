Красногорск, 29 июня 2022, 16:13 — REGNUM С начала 2022 года в Подмосковье было газифицировано 617 населенных пунктов. Об этом 29 июня сообщается на сайте правительства Московской области.
Также за указанный период на территории региона было построено порядка 500 километров газопровода. План по газификации области в первом и втором квартале 2022 года был выполнен на 100%.
«Чтобы подключить дом к газу, жителям газифицированных поселков необходимо заключить комплексный договор с газораспределительной компанией, подать заявку на подключение. Каждый житель Подмосковья также может оформить рассрочку на приобретение оборудования и проведение работ», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.
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