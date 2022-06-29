Москва, 29 июня, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июня, по состоянию на 15:35 по мск августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,71%, торгуясь по $120 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Нефтепровод

«Сентябрьский фьючерс, который станет основным в пятницу, тоже дорожает — до 1$15,80 за баррель.

Американская статистика несколько успокоила инвесторов, поэтому нефть, как инструмент защиты от инфляции, остается интересной.

До конца этой недели есть вероятность тестирования уже новым фьючерсом рубежа $120 за баррель», — полагает эксперт.

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