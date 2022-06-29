Екатеринбург, 29 июня 2022, 21:28 — REGNUM Бойцам Росгвардии, проявившим мужество в ходе спецоперации на Украине, вручили государственные награды, сообщили 29 июня в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.
Награждение состоялось в Екатеринбурге в территориальном управлении Росгвардии: временно исполняющий обязанности командующего Уральским округом Росгвардии генерал-лейтенант Владимир Горяйнов вручил сотрудникам ОМОН «Малахит» медали «За отвагу».
В церемонии приняли участие начальник территориального органа генерал-майор полиции Константин Шуршин, министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев, руководители подразделений теруправления.
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