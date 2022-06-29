Екатеринбург, 29 июня, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Бойцам Росгвардии, проявившим мужество в ходе спецоперации на Украине, вручили государственные награды, сообщили 29 июня в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Награждение состоялось в Екатеринбурге в территориальном управлении Росгвардии: временно исполняющий обязанности командующего Уральским округом Росгвардии генерал-лейтенант Владимир Горяйнов вручил сотрудникам ОМОН «Малахит» медали «За отвагу».

Владимир Горяйнов

«Эта особая государственная награда, которая вручается бойцам и командирам, проявившим героизм и самоотверженность, а её значимость и внешний вид не изменились со времен Великой Отечественной войны. Сердечно поздравляю каждого из вас. Мы гордимся вашими поступками!».