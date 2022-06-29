Белград, , 16:24 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич надеется, что после визита ее черногорского коллеги Дритана Абазовича в Белград в сербско-черногорских отношениях произойдет полная «перезагрузка». Об этом Брнабич заявила журналистам 29 июня, во время пресс-конференции по итогам переговоров с Абазовичем.

Анна Брнабич Kt.gov.rs

Премьер-министр Сербии добавила, что Белград хотел бы достичь высшего уровня двухсторонних отношений с Подгорицей, так как для граждан обеих стран нет никого, «кто был бы им ближе».

«Наши страны связывают многогранные отношения, но за последние несколько лет между нами накопилось много открытых и сложных вопросов», — процитировал телеканал РТС слова Брнабич.

Она добавила, что Сербия открыта для решения всех спорных вопросов и настроена на продвижение двухстороннего политического и экономического сотрудничества.

Брнабич пригласила Черногорию присоединиться к региональной зоне свободной торговли «Открытые Балканы», которую Сербия создает совместно с Албанией и Северной Македонией.

Напомним, что премьер-министр Черногории Дритан Абазович 29 июня приехал с первым официальным визитом в Белград. Абазович также встретился с президентом Сербии Александром Вучичем.