Ашхабад, , 16:10 — REGNUM Река Урал нуждается в улучшении её состояния. Об этом 29 июня заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Шестом каспийском саммите в Ашхабаде.

Река Урал Ecodelo.org

Он призвал все прикаспийские страны объединиться для спасения Урала. По его словам, в противном случае «спасать будет нечего».

«Мы призываем все стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал», — сказал казахстанский лидер.

Токаев также обратил внимание, что в Каспийском море продолжается незаконный промысле биоресурсов. Он заявил, что в Казахстане ведётся работа по созданию протокола, который будет препятствовать этому.

Напомним, Урал берёт своё начало у хребта Уралтау в Учалинском районе Башкирии, потом протекает по территории Казахстана и впадает в Каспийское море.