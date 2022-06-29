Новосибирск, , 16:11 — REGNUM В Новосибирске в рамках патриотического автомарша «Юнармия — Zа Мир без фашизма. Север — Юг.2022» сегодня, 29 июня, на Монументе Славы развернули копию Знамени Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Разворот точной копии Знамени Победы Николай Михальченко © ИА REGNUM

«Мы очень рады приветствовать участников автомарша, символизирующего единение всей страны, — сказала заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева. — В одном ряду сегодня участвуют в акции курсанты, ветераны, юнармейцы. Очень рады, что сегодня демонстрируется сплочение людей разных поколений и разных национальностей во имя мира».

Напомним, что автомарш в поддержку спецоперации Вооруженных сил России по защите мирного населения Донбасса стартовал в Красноярске 28 июня. Участники акции уже посетили Кемерово. Из Новосибирска они отправятся в Омск, Курган, Уфу, Казань, Саратов, Волгоград, Ставрополь, Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Грозный.

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