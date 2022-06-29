Рязань, , 16:19 — REGNUM Уголовное дело по факту ДТП с погибшим пассажиром возбуждено 29 июня в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным следствия, рано утром 26 июня сотрудник дорожно-патрульной службы на 185-м км автодороги М-5 «Урал» не справился с управлением, выехал на обочину и столкнулся с металлическим ограждением и опорой линии электропередач. На месте аварии от травм погибла пассажирка 1996 года рождения, владелица автомобиля.

Виновник происшествия госпитализирован в больницу, ДТП произошло во внеслужебное время, мужчина был не в форменной одежде.