Москва, , 16:08 — REGNUM Сегодня, 29 июня, по состоянию на 15:30по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,1%, до 51,79 рубля. Евро теряет 0,52%, отступая до 54,26 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Рубль © ИА REGNUM

«Сегодня с утра рубль продолжил интенсивно укрепляться к основным валютам, отыгрывая сохраняющуюся восходящую тенденцию на рынке нефти и приближение дивидендного периода, когда экспортерам вновь придется продавать валюту.

Краткосрочно доллар опускался ниже 50,50 рубля, но затем резко развернулся наверх. Поводом стали заявления главы Минфина РФ Антона Силуанова.

Он заявил о том, что необходимо отменить обязательную долю репатриации валютной выручки экспортерами и даже возобновить валютные интервенции, но уже в валютах дружественных стран, что косвенно поддержит доллар через кросс-курсы.

Это стало хорошим поводом для спекулянтов сыграть против рубля. Впрочем, затем глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина высказалась против искусственного управления курсом и отметила, что текущая дефляция носит компенсационный характер.

Тем не менее, ралли в рубле приостановилось. Предложение валюты на рынке по-прежнему превышает спрос и рубль имеет шансы продолжить рост, но обсуждение инициатив Минфина еще потреплет нервы трейдерам», — считает эксперт.

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