Казань, 29 июня, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В столице Татарии арестовали 28-летнего местного жителя, планировавшего отъезд на Украину и вступление в интернациональный легион. Об этом сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда города Казани.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Мужчину задержали в казанском аэропорту 18 мая сотрудники ФСБ. Злоумышленник спланировал маршрут на Украину через Армению и Грузию. Он обращался к военному атташе Украины в Армении с просьбой оказать содействие в выезде на Украину для вступления в иностранный легион. В марте 2022 года мужчина перевез ранее приобретенный им автомобиль «УАЗ» на территорию Грузии для дальнейшего перемещения на Украину. Также он приобрел авиабилет по маршруту «Москва — Ереван», используя который 18 мая 2022 года попытался вылететь в Армению, но был задержан.

Следствие настояло, что обвиняемый может скрыться от суда и оказать давление на участников уголовного судопроизводства. По решению судьи жителя Казани заключили под стражу.

ИА REGNUM ранее сообщало, что среди японских наемников, вызвавшихся защищать киевский режим, 50 человек проходили военную службу в силах самообороны Японии.

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