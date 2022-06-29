Ашхабад, 29 июня, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Обеспечение прочной, долгосрочной и неделимой безопасности позволит прочно взаимодействовать странам Каспийского региона. Об этом президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил 29 июня на Каспийском саммите в Ашхабаде.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Туркмении

Он отметил, что Каспийский регион должен оставаться зоной стабильности и доверия, не подверженной рискам для мира и развития. Прикаспийские страны должны очень эффективно и бескомпромиссно взаимодействовать, чтобы бороться с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и другой противоправной деятельностью.

«Важнейшей задачей и одновременно главным условием успешности пятистороннего взаимодействия выступает обеспечение в каспийском регионе прочной, долгосрочной и неделимой безопасности, нейтрализация потенциальных угроз, которые могли бы помешать или затормозить наше продвижение вперёд», — сказал туркменский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, в туркменской столице 29 июня проходит шестой Каспийский саммит. В нём участвуют, помимо главы Туркмении, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Эбрахим Раиси, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин.

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