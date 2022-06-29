Джакарта, , 16:02 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди продолжает завершать подготовку к двусторонней встрече президента Индонезии Джоко Видодо и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди U.S. Department of State

Министр иностранных дел Индонезии встретилась с министром иностранных дел Украины утром 29 июня 2022 года.

«Утром я встретилась с министром иностранных дел Украины, и мы обсудили последние приготовления перед двусторонней встречей двух президентов», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Киев, где главу государства встречали заместитель министра иностранных дел Украины, глава комиссии по межправительственным отношениям Украина-Индонезия и официальные лица посольства Индонезии в Киеве.

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