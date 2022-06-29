Джакарта, 29 июня, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди продолжает завершать подготовку к двусторонней встрече президента Индонезии Джоко Видодо и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Antara.

U.S. Department of State Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

Министр иностранных дел Индонезии встретилась с министром иностранных дел Украины утром 29 июня 2022 года.

«Утром я встретилась с министром иностранных дел Украины, и мы обсудили последние приготовления перед двусторонней встречей двух президентов», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Киев, где главу государства встречали заместитель министра иностранных дел Украины, глава комиссии по межправительственным отношениям Украина-Индонезия и официальные лица посольства Индонезии в Киеве.