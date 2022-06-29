Москва, 29 июня, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Основной причиной спада потока экспорта из Китая в Россию не только из Китая, но и из ряда других стран, не присоединившихся к санкциям, стало нарушение традиционных схем финансового взаимодействия и логистических цепочек, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

(сс) skeeze Отгрузка товара

«Значительная часть товарных поставок оплачивалась в долларах через систему SWIFT, от которой ряд наших крупных банков были отключены, а перевозилась по морю судами международных перевозчиков, которые страхуются компаниями стран Запада.

Причем на конечном этапе пути эти грузы разгружались в Европе и оттуда доставлялись в Россию уже по суше. Из-за санкций эти процессы нарушились, что и привело к сокращению поставок.

Кроме того, в марте–апреле импортеры не очень понимали, чего ждать от курса рубля к основным валютам — сначала он резко упал, затем начал стремительно укрепляться, но уверенности, что это продлится долго, у бизнеса не было.

Неопределенность сохранялась и в вопросах ставок кредитования и потребительского спроса.

По мере того, как ситуация будет стабилизироваться а поставщики находить альтернативные схемы оплаты и поставки товаров, импорт должен восстановиться, тем более, что в силу укрепления рубля импортные товары сейчас получают преимущество на российском рынке», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экспорт китайских товаров в Россию с конца февраля по конец мая 2022 года сократился на 38% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Таковы данные исследования Института мировой экономики Петерсона.

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