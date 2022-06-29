Москва, , 16:21 — REGNUM Банк России выпустил 29 июня в обращение новую памятную монету «Свято-Троицкий Холковский монастырь, Белгородская область», сообщили в пресс-службе ЦБ.

Памятная монета «Свято-Троицкий Холковский монастырь, Белгородская область» Скриншот ЦБ РФ

Серебряная монета (проба сплава — 925) номиналом три рубля вошла в серию «Памятники архитектуры России». Её диаметр 39 мм, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, изготовлена качеством «пруф».

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение белгородского Холковского монастыря. Надпись расположена на стилизованном рельефном фоне, фактурой напоминающем белёные стены Холковских пещер.

Тираж памятной монеты три тысячи штук.