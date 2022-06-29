Москва, 29 июня, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Банк России выпустил 29 июня в обращение новую памятную монету «Свято-Троицкий Холковский монастырь, Белгородская область», сообщили в пресс-службе ЦБ.

Скриншот ЦБ РФ Памятная монета «Свято-Троицкий Холковский монастырь, Белгородская область»

Серебряная монета (проба сплава — 925) номиналом три рубля вошла в серию «Памятники архитектуры России». Её диаметр 39 мм, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, изготовлена качеством «пруф».

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение белгородского Холковского монастыря. Надпись расположена на стилизованном рельефном фоне, фактурой напоминающем белёные стены Холковских пещер.

Тираж памятной монеты три тысячи штук.