Астрахань, 29 июня, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Работники астраханского судостроительного завода «Лотос» не получили зарплату за май и аванс за июнь. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветки

Выплаты не получили более 900 человек. «Объединённой судостроительной корпорации» требуется дополнительное финансирование.

Задолженность перед коллективом предприятия будет погашена в ближайшее время, заявил Бабушкин. Ситуацию на заводе взял на личный контроль министром промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.