Красногорск, , 15:57 — REGNUM Уже 29 подмосковных выпускников получили высший балл по двум предметам Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом 29 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В качестве поощрения за выдающийся результат каждый выпускник, набравший 100 баллов по двум дисциплинам ЕГЭ, получит 100 тыс. рублей, а его педагог — по 150 тыс. рублей.

«Наши ребята показывают хорошие результаты. В регионе уже 583 стобалльника, но окончательные итоги мы подведем в июле. Сейчас время резервных дней», — сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Читайте ранее в этом сюжете: Сдав ЕГЭ на 100 баллов, выпускник назвал слабые стороны школьной программы