Красногорск, 29 июня, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Уже 29 подмосковных выпускников получили высший балл по двум предметам Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом 29 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В качестве поощрения за выдающийся результат каждый выпускник, набравший 100 баллов по двум дисциплинам ЕГЭ, получит 100 тыс. рублей, а его педагог — по 150 тыс. рублей.

«Наши ребята показывают хорошие результаты. В регионе уже 583 стобалльника, но окончательные итоги мы подведем в июле. Сейчас время резервных дней», — сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.