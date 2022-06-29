Москва, 29 июня 2022, 15:57 — REGNUM На Могиле Неизвестного Солдата в Москве состоялась церемония зажжения пламени от Вечного огня для передачи частицы в Чувашию, где 1 июля откроется мемориал в честь строителей оборонительных рубежей и тружеников тыла. Мероприятие прошло в Александровском саду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата передали для зажжения огня у мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии. В торжестве приняли участие члены семей тыловиков, представители органов власти, депутаты, юнармейцы, волонтёры Победы, члены товарищества офицеров, курсанты Кремлёвского полка из Чувашии.
Открывая мероприятие, начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков отметил важность появления памятников, подобных мемориалу в Чувашии. Он подчеркнул, что они опровергают пропаганду, навязываемую западной прессой.
Напомним, что в 2015 году ИА REGNUM по инициативе главного редактора, кандидата исторических наук Модеста Колерова начало вести тему строительства Сурского рубежа и казанского обвода в Чувашии. Под его руководством проект трансформировался в два формата: помимо новостной ленты, стали публиковаться научно-популярные исследования на базе архивных данных. Цель данной работы — популяризация и информирование населения о строительстве рубежей обороны в годы Великой Отечественной войны, увековечивание тылового подвига советского народа. 30 сентября 2021 года в честь 80-летия создания оборонительных рубежей ИА REGNUM при участии РВИО провело научную конференцию «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.».
В 2021 году проект ИА REGNUM получил поддержку на государственном уровне региона: 2021 год в Чувашии был Годом трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, разработана программа мероприятий, одним из главных пунктов событий которой стало возведение мемориала в Козловском районе «Строителям безмолвных рубежей».
Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что частица пламени с Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата «зажжёт огонь трудового подвига в тылу, который был также очень важен для достижения победы». Он напомнил, что за три месяца в Чувашии было построено 380 км рубежей, создано 1600 огневых точек, примерно столько же землянок и блиндажей, противотанковые рвы.
Чувашские власти отмечают, что рядом с мемориалом планируется построить интерактивный музей, посвящённый истории Великой отечественной войны.
Для передачи частицы с Вечного огня организован автопробег. Он охватит города трудовой доблести и будет доставлен 1 июля к открытию мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе. Во время пути в Нижнем Новгороде и Дзержинске колонну встретят праздничной программой с участием патриотических клубов и ветеранов.
Как сообщало ИА REGNUM, история строительства оборонительных рубежей вплелась в федеральную повестку благодаря и самой теме, и вовлечённости региональных властей и лично главы Чувашии Олега Николаева с момента его назначения врио в начале 2020 года. Для Чувашии эта тема вошла в контекст учреждённого президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2020 года звания «Город трудовой доблести».