София, 29 июня 2022, 15:56 — REGNUM В районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе обнаружена крупная партия наркотических веществ. Об этом 29 июня сообщает софийская информационная служба News. bg.
Согласно официальным данным, указанные препараты были спрятаны в двух мусорных баках и скрыты под партией строительных отходов. Сообщается о задержании 51-летнего гражданина Турции, который якобы пытался извлечь упаковки с наркотиками.
Общий вес наркотиков превысил 11 кг.
Ведется расследование.