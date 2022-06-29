На болгарско-турецкой границе изъята крупная партия наркотиков
София, 29 июня, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе обнаружена крупная партия наркотических веществ. Об этом 29 июня сообщает софийская информационная служба News. bg.
Граница
Согласно официальным данным, указанные препараты были спрятаны в двух мусорных баках и скрыты под партией строительных отходов. Сообщается о задержании 51-летнего гражданина Турции, который якобы пытался извлечь упаковки с наркотиками.
Общий вес наркотиков превысил 11 кг.
Ведется расследование.