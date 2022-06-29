Москва, , 15:56 — REGNUM Судя по словам представителей РСПП, в большинстве случаев трудно установить, какие из иностранных компаний реально уходят из России, а какие только делают громкие заявления об этом, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

На встрече с корейскими бизнесменами Фото пресс-службы правительства Калужской области

«Даже в тех случаях, когда речь идет о реальных производственных компаниях, которые продают находящиеся в России заводы, сделки могут носить формальный характер, когда иностранный бенефициар получает возможность участвовать в бизнесе через структуры из третьих стран.

Разумеется, никому не хочется терять ту долю рынка, которую они завоевывали в нашей стране многие годы, тем более, что освобождающиеся ниши могут легко занять их конкуренты из стран, не поддержавших санкции. При этом производство в тех же странах Европы также испытывает сложности, в том числе и из-за роста цен на энергоносители.

Но и давление на западный бизнес правительствами их стран оказывается серьезное, а полной уверенности в том, что Россия избежит экономического краха, у западных компаний нет.

Видимо, по мере того, как ситуация станет более понятной в долгосрочной перспективе, количество западных компаний, возвращающихся на российский рынок через третьи страны, будет расти», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказали, какими путями западные компании возвращаются в Россию

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