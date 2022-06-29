Москва, , 15:57 — REGNUM Министерство финансов предоставит депутатам Госдумы данные по исполнению федерального бюджета по итогам первой половины 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

С такой просьбой к главе Минфина Антону Силуанову обратился спикер палаты парламента Вячеслав Володин в ходе рассмотрения отчета об исполнении федерального бюджета за 2021 год.

«Антон Германович, мы можем завтра получить информацию в разрезе регионов по поводу исполнения бюджета, программ по итогам июня или у вас только на май есть?» — сказал он.

Силуанов ответил, что данные будут предоставлены.

«Депутаты поедут в регионы и будут понимать, что деньги пошли в январе, а работы у кого-то не начинались до сих пор или торгуют. Эффективность бюджетного рубля надо повышать и здесь задача наша общая в этом», — добавил Володин.

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