Москва, 29 июня, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Министерство финансов предоставит депутатам Госдумы данные по исполнению федерального бюджета по итогам первой половины 2022 года, передает корреспондентИА REGNUM29 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

С такой просьбой к главе МинфинаАнтону Силуанову обратился спикер палаты парламентаВячеслав Володин в ходе рассмотрения отчета об исполнении федерального бюджета за 2021 год.

«Антон Германович, мы можем завтра получить информацию в разрезе регионов по поводу исполнения бюджета, программ по итогам июня или у вас только на май есть?» — сказал он.

Силуанов ответил, что данные будут предоставлены.

«Депутаты поедут в регионы и будут понимать, что деньги пошли в январе, а работы у кого-то не начинались до сих пор или торгуют. Эффективность бюджетного рубля надо повышать и здесь задача наша общая в этом», — добавил Володин.