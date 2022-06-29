Москва, 29 июня, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Если не принимать закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», государства не будет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Это самое демократичное, что в этих случаях принимают другие страны. Везде уголовные сроки, лишения свободы и многое другое, если думают, как будут жить их дети и внуки в своей стране. Если эти решения не принять, понятно — государства не будет. Вот о чем этот закон», — пояснил Володин.

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на повышение эффективности регулирования института иностранных агентов.