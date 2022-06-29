Ашхабад, , 16:00 — REGNUM Конференцию сторон Тегеранской конвенции по защите морской среды Каспийского моря следует организовать в ближайшее время. Об этом президент России Владимир Путин заявил 29 июня на Каспийском саммите в Ашхабаде.

Каспийское море Funtema.ru

Он отметил, что для более эффективного сбережения хрупкой морской экосистемы нужно завершить процесс формирования соответствующей договорно-правовой базы. Её основа — рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, известная как Тегеранская конвенция 2003 года.

«В этой связи предлагаем подумать о созыве в ближайшее время конференции сторон этой конвенции», — сказал Путин.

Тегеранская конвенция нацелена на защиту морской среды Каспийского моря от загрязнения, на устойчивое и рациональное использование его биологических ресурсов. Этот рамочный документ подписали в 2003 году представители стран Каспийской пятёрки, в силу он вступил в 2006 году.

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