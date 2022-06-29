Москва, 29 июня, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В краткосрочной перспективе в РФ продолжит наблюдаться тренд на снижение цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что по итогам июня 2022 года в России может быть зафиксирована дефляция.

QuoteInspector Рост цен

«Характерная для современной российской экономики дефляция объясняется главным образом высокой базой сравнения из-за значительного взлета цен в I квартале 2022 года и вымыванием из потребления дорогого ассортимента, которым отличался в первую очередь импорт, — сказала Воронкова. — Но, хотя в целом индекс потребительских цен мая-июня ниже предыдущих месяцев, цены на многие товары широкого ассортимента, например такие, как сахар, рис, соль, стиральный порошок, мыло и другие, на 30-40% выше их уровня на начало года. В краткосрочной перспективе традиционно сезонный фактор, скорее всего, поддержит сложившийся тренд на понижение цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что у экономических властей России не осталось эффективных инструментов по сдерживанию цен на импортные товары, кроме регулирования таможенных пошлин.