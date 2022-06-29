Москва, , 15:53 — REGNUM Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р) выплатил 5,3 млрд рублей ущерба, причинённого природе при разливе нефти в августе 2021 года в Новороссийске. Об этом 29 июня сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Загрязнение нефтью

«Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р) оплатил 5 млрд 285 млн 111 тыс. 430 рублей ущерба, причинённого водному объекту при разливе на морском терминале вблизи Новороссийска 7 августа 2021 года», — написала Радионова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа 2021 года при загрузке греческого танкера Minerva Symphony с выносного причального устройства, принадлежащего КТК, произошёл разлив нефти в Чёрное море. Установлено, что причиной аварии стал выход из строя гидрокомпенсатора выносного причального устройства. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В апреле 2022 года Арбитражный суд удовлетворил в полном объёме иск Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора к Каспийскому трубопроводному консорциуму о возмещении 5,285 млрд рублей — во столько специалисты оценили ущерб, нанесённый природе.

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