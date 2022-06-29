Москва, , 15:52 — REGNUM Одномоментный отказ от российского газа будет полной катастрофой для экономики ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявил инженер, физик-теплоэнергетик, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал прогнозы международного рейтингового агентства Fitch о том, что ЕС может понадобиться более трех лет для того, чтобы компенсировать полное прекращение поставок газа из России.

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«Полный отказ ЕС от российского газа возможен, — согласился Пальченко. — Но есть нюансы. Первое и самое главное: сейчас и в среднесрочной перспективе российский газ можно заместить только газом откуда-то ещё. Атомная энергия, ветровая энергия и прочие газа не заменят — они обеспечивают иные виды нагрузок. Кроме того, в будущем, прежде чем отказаться от углеводородов в пользу водорода, этот самый водород какое-то время все равно будут получать из газа. Второй нюанс – европейский рынок газа с недавних пор перестал быть премиальным. Азиаты дают больше. Третье, внутренняя пропускная способность существующих газовых сетей Европы не может обеспечить замену российского газа сжиженным через морские терминалы. Одномоментный отказ от российского газа – это полная катастрофа для европейской экономики».

По его словам, постепенный отказ от газа более реален.

«Как бы плохо ни шли дела в экономике, газ Европа потреблять не перестанет. Следовательно, компании, занимающиеся транспортировкой газа, всегда будут иметь прибыль и, соответственно, всегда найдут на финансовом рынке инвестиции, необходимые для модернизации», — подытожил эксперт.

Напомним, что, по прогнозам Fitch, отказ от российского газа будет чреват для ЕС макроэкономическими потрясениями.

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