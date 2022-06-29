Тбилиси, , 15:52 — REGNUM Уход из правящей партии «Грузинская мечта» сразу троих депутатов свидетельствует от том, что у этой политической силы наступили тяжёлые времена. Об этом 29 июня заявила на брифинге депутат парламента Грузии от партии «Лело» Саломе Самадашвили.

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«Всё это показывает, что «Грузинская мечта» в тяжелейшем кризисе. Её очень быстро покидают сторонники, и быстро умывают руки от этой политической силы», — сказала депутат.

По мнению Самадашвили, многие считают, что правящая партия не может сделать ничего хорошего для страны. Она призвала добиться «развала» «Грузинской мечты».

Напомним, депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе 28 июня вышли из «Мечты» и стали независимыми депутатами. По официальной информации, они разошлись с линией партии, заявляя, что нужно обнародовать больше кулуарной информации.

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