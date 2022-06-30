История со сделкой по продаже земли костромского парка получила продолжение
Кострома, 30 июня, 2022, 17:48 — ИА Регнум. История со сделкой по продаже земельного участка, примыкающего к костромскому парку Победы, получила продолжение. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Прокуратура Костромской области готовит заявление в суд с тем, чтобы признать сделку, заключенную между администрацией Костромы и фирмой ООО «РИК» в 2020 году, недействительной. Кроме этого, материалы о нарушениях земельного и градостроительного законодательства будут направлены следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Напомним, ранее сопредседатель экологического движения «Во имя жизни» Валентина Ямщикова обратилась в надзорные органы. Она считает, что чиновники превысили должностные полномочия и нарушили закон, продав участок муниципальной земли, имеющей статус особо охраняемой озелененной территории в частную собственность без торгов. Речь идёт об отрезке площадью 6,3 гектара по улице Бульварной. Кроме этого, на участке разрешалось строить заведения общепита или спортивные объекты, а вместо этого на нём был возведён магазин «Пятерочка». Решение о возбуждении уголовного дела следователи должны принять до конца июля текущего года. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.
Справка: изначально указанный земельный участок был отдан в аренду организации ООО «Полигон», 100% учредителем которой выступает депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев. Этой компанией, а также ещё двумя юрлицами, принадлежащими депутату, руководит некто Анна Токунова. Интересно, что директором ООО «РИК» выступает она же. Учредителем компании значится некто Ирина Смирнова.