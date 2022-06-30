Кострома, 30 июня, 2022, 17:48 — ИА Регнум. История со сделкой по продаже земельного участка, примыкающего к костромскому парку Победы, получила продолжение. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Назарова Спорный земельный участок, примыкающий к парку Победы в Костроме

Прокуратура Костромской области готовит заявление в суд с тем, чтобы признать сделку, заключенную между администрацией Костромы и фирмой ООО «РИК» в 2020 году, недействительной. Кроме этого, материалы о нарушениях земельного и градостроительного законодательства будут направлены следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее сопредседатель экологического движения «Во имя жизни» Валентина Ямщикова обратилась в надзорные органы. Она считает, что чиновники превысили должностные полномочия и нарушили закон, продав участок муниципальной земли, имеющей статус особо охраняемой озелененной территории в частную собственность без торгов. Речь идёт об отрезке площадью 6,3 гектара по улице Бульварной. Кроме этого, на участке разрешалось строить заведения общепита или спортивные объекты, а вместо этого на нём был возведён магазин «Пятерочка». Решение о возбуждении уголовного дела следователи должны принять до конца июля текущего года. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.