Владимир, 29 июня, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил Владимирскую область 29 июня, сообщил врио губернатора Александр Авдеев.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Администрация Владимирской области

Премьер-министр с врио губернатора посетят технопарк «Русклимат ИКСЭл» в Киржаче и биотехнопарк «ГЕНЕРИУМ» в Петушинском районе.

«Очень важно, что нам удаётся привлечь внимание первых лиц государства — это залог того, что федеральные власти будут помогать Владимирской области», — заявил Авдеев.