Тбилиси, 29 июня, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Службой государственной безопасности Грузии были изъяты незаконно хранившиеся запчасти к бронетехнике, сообщает 29 июня ssg. gov. ge.

Ssg.gov.ge Спецназ грузинской госбезопасности

По официальной информации, сотрудники СГБ в результате обыска, проведенного на основании постановления судьи, с участием экспертов-криминалистов МВД изъяли большое количество запасных частей к военной бронетехнике различных наименований из складского здания, расположенного рядом с жилым домом.

По предметам, изъятым в результате обыска, назначена экспертиза. Ведётся расследование по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Расследование проводит Служба государственной безопасности Грузии.