Уфа, 29 июня, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В Башкирии системно работают над снижением административной нагрузки на предпринимателей. Об этом 29 июня сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

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Он напомнил, что президент России Владимир Путин призвал оградить российских предпринимателей от чрезмерного контроля, максимально снять ограничения и обеспечить их мерами господдержки.

Премьер-министр правительства Башкирии заявил, что сейчас гарантия свободы бизнеса является ключевым фактором для экономической устойчивости России.

«Мы системно работаем над снижением административной нагрузки. Из административного кодекса республики исключено более десятка составов в части уличной торговли, логистики, градостроительства и иной деятельности», — сообщил Назаров, отметив, что в республике была переформатирована работа инвестиционного комитета, который был наделен полномочиями по досудебному разбирательству споров инвесторов.

Чиновник напомнил, что в июне в республике впервые был сформировали свод инвестиционных правил.

«Планируем обновление и дополнение инвестиционной карты региона. У нас действует региональный инвестиционный стандарт и мы приняли инвестиционную декларацию», — сообщил он, напомнив, что в Башкирии было введено четыре пакета мер поддержки бизнеса (три антиковидных и один антисанкционный) на общую сумму 94,3 млрд рублей.

Отмечается, что в результате в прошлом году в республике на пять тысяч увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а в 2022 году их число увеличилось еще на 3%. В настоящее время в регионе насчитывается свыше 130 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Мы полностью разделяем позицию нашего президента по развитию российской экономики и действуем согласно заданному им курсу», — подчеркнул Назаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в связи с мораторием на проверки в республике было отменено свыше трех тысяч проверок и продлено более 6,5 тысяч ранее выданных предписаний.