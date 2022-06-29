Москва, 29 июня, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Блокада Литвой Калининградской области может обернуться вооруженным конфликтом с Россией, заявил первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Совет Федерации РФ Сенатор Владимир Джабаров

«Если это (блокада Калининграда — ред.) произойдет, то дело может дойти до вооруженного конфликта», — заявил Джабаров в интервью телеканалу «Вместе-РФ».

Он напомнил, что согласно ст. 4 Конституции, российское государство обязано защищать свою территорию и обеспечивать свою безопасность.

«Если мы почувствуем, что эта безопасность нарушается и (ситуация) угрожает нам потерей территории, то, конечно, мы пойдем на крайние меры, и нас ничего не остановит», — сказал сенатор.

Он уверен, что в НАТО «все-таки об этом задумываются».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Литва запретила транзит в Калининградскую область грузов, которые попали под антироссийские санкции ЕС.

В МИД России такой запрет назвали агрессивным и выходящим за пределы недружественных линий решением.