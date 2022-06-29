Кемерово, 29 июня, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Кемеровская область встретила участников Всероссийской патриотической акции «Юнармия — Za мир без фашизма. Север — Юг 2022». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

ako.ru Автопробег «Юнармии»

Участники автомарша, организованного в поддержку спецоперации Вооруженных сил России по защите мирного населения Донбасса, проедут по маршруту: Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Курган, Уфа, Казань, Саратов, Волгоград, Ставрополь, Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Грозный. Юнармейцы во всех этих городах будут разворачивать 20-метровую копию Знамени Победы и проносить 300-метровую Георгиевскую ленту.

В Кемерове акция прошла у Мемориала Славы воинов-кузбассовцев.

По итогам поездки будет снят фильм и издана подарочная книга.