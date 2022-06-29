Южноуральск, Челябинская область, 29 июня, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Южноуральске Челябинской области мужчина 1948 года рождения по счастливой случайности избежал перечисления мошенникам 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Установлено, что некий гражданин позвонил ему от имени сотрудника банка и сообщил, что племянник челябинца якобы пытается снять деньги с его счёта. Чтобы не дать родственнику этого сделать, он порекомендовал обналичить деньги через банкомат и положить на так называемый «безопасный» счёт. Пенсионер поверил в это, снял накопленные деньги и пытался осуществить перевод. Однако его спасло то, что банкоматы не работали.

Придя домой, уралец рассказал о произошедшем своей супруге. И затем они поняли, что его пытались обмануть.