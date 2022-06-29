Джакарта, 29 июня, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Первая леди Индонезии Ириана Джоко Видодо символически передала гуманитарную помощь в виде медикаментов научно-хирургическому центру в Киеве, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Я и президент немного помогли больницам», — заявила первая леди после передачи помощи.

В дополнение к гуманитарной помощи правительство Индонезии также предоставило помощь через Красный Крест и взяло на себя обязательство по восстановлению больниц.

Президент Индонезии и его окружение встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце с миссией начать мирный диалог между Украиной и Россией.

Ожидается, что 30 июня президент Индонезии приедет в Москву, где встретится с Владимиром Путиным.

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