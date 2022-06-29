Ярославль, 29 июня 2022, 15:47 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области будет запущен пилотный автобус без кондуктора. В него установят терминал для оплаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.
Пока в качестве эксперимента кондуктора уберут только из одного автобуса на маршруте №17. Причина перемен простая.
Выйти на маршрут автобус без кондуктора должен со следующей недели, в какой конкретно день, пока неизвестно.
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