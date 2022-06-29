Ярославль, , 15:47 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области будет запущен пилотный автобус без кондуктора. В него установят терминал для оплаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

Автобус в Рыбинске Денис Добряков/vk.com

Пока в качестве эксперимента кондуктора уберут только из одного автобуса на маршруте №17. Причина перемен простая.

«Это инициатива перевозчика, чтобы он мог таким образом решить вопрос нехватки кадров», — рассказал начальник отдела транспортной связи департамента транспорта и связи администрации Рыбинска Андрей Баранов.

Выйти на маршрут автобус без кондуктора должен со следующей недели, в какой конкретно день, пока неизвестно.

Читайте ранее в этом сюжете: Все фракции Яроблдумы поддержали транспортную реформу в Ярославле