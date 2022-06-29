Москва, , 15:44 — REGNUM Возврат западных компаний в РФ будет постепенным и осторожным, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании Nalog98.ru Александр Егоров.

Бизнесмен Johnny Magnusson

«То, что сейчас происходит в отношении России похоже на экономическую войну, которой мир еще не знал.

Конечно, США и Европа будут давить на Россию и дальше. А из этого следует вывод, что давить они будут и на все иностранные компании, которые хотят остаться на российском рынке. И процесс того, как ухудшить российскую экономику будет длиться еще долго.

Полагаю, что большинство компаний, которые ушли из России, были подвержены, как минимум, эмоциональному прессингу со стороны запада.

Без всякого сомнения, никто не хочет терять свои деньги. А удержаться на рынке как-то нужно.

Да, сложившаяся ситуация в политике усложняет импорт, но любая иностранная компания может осуществлять свою деятельность через третьих лиц и дочерние организации.

В России существует сильное правовое поле, которое позволяет обеспечить присутствие тех компаний, которые этого захотят, несмотря ни на что. Как это сделала компания преемник McDonald’s- «Вкусно — и точка». Просто на такие перемены нужно больше времени», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказали, какими путями западные компании возвращаются в Россию.

Читайте также: В РСПП заявили о возвращении западных компаний в Россию