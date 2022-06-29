Сыктывкар, , 15:43 — REGNUM В Коми 56-летний житель Печоры признан виновным в растлении несовершеннолетней дочери, сообщает СУ СКР.

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«Злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении дочери-подростка действия сексуального характера, воспользовавшись тем, что девочка в силу возраста, индивидуально-психологических особенностей, а также, находясь в материальной и иной, возникшей из родственных отношений зависимости, не могла оказать противодействие», — сообщили в ведомстве.

Приговором Печорского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Тверской области подозревается в изнасиловании маленькой дочери.