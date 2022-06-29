Тбилиси, , 15:40 — REGNUM Посольство США в Грузии изучает данные о ситуации, когда в порт Батуми зашёл танкер с российской нефтью. Об этом 29 июня заявила журналистам американский посол в Тбилиси Келли Дегнан.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Конечно, мы изучаем этот вопрос, и это действительно тревожно. Мы следим за подобными действиями везде, — сказала Дегнан. — Мы очень внимательно следим за любыми попытками обойти санкции».

Она сообщила, что посольство получает данные от правительственных ведомств Грузии и Таможенной службы. Подобная работа будет продолжаться.

Напомним, 26 июня в Батуми под флагом Турции зашёл танкер с российской нефтью. Оппозиционные СМИ сообщили, что грузинские службы якобы планируют подделать документы о происхождении груза. 27 июня судно ушло из порта, не разгрузившись.

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